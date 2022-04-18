Москва, , 14:07 — REGNUM Китайской экономике придётся решить сложные проблемы в строительном секторе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Экономике КНР предстоит решить сложные проблемы в строительном секторе, который создаёт около 25% ВВП, — сказал Ильинский. — Другой серьёзной проблемой является уровень безработицы среди молодёжи до 24 лет, который достигает опасного значения 15,3%. Мировой инфляционный кризис, созданный западной политикой, и разрушение цепочек поставок угрожают экономике Китая импортом инфляции. Кроме того, правительство США стремится сдержать экономический рост Китая с помощью высоких тарифов на китайские товары и жесткой санкционной политики для разрушения производства микроэлектроники в Китае».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал, какой экономический рост ждет Китай в 2022 году.

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