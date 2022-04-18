Москва, 18 апреля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Китайской экономике придётся решить сложные проблемы в строительном секторе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Экономике КНР предстоит решить сложные проблемы в строительном секторе, который создаёт около 25% ВВП, — сказал Ильинский. — Другой серьёзной проблемой является уровень безработицы среди молодёжи до 24 лет, который достигает опасного значения 15,3%. Мировой инфляционный кризис, созданный западной политикой, и разрушение цепочек поставок угрожают экономике Китая импортом инфляции. Кроме того, правительство США стремится сдержать экономический рост Китая с помощью высоких тарифов на китайские товары и жесткой санкционной политики для разрушения производства микроэлектроники в Китае».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал, какой экономический рост ждет Китай в 2022 году.