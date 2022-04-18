Тюмень, 18 апреля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Тюменской области за минувшие выходные дни 16 и 17 апреля органами дознания установлено семь виновников ландшафтных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

ГУ МЧС по Красноярскому краю Ландшафтный пожар в Красноярском крае

Двое нарушителей из Викуловского района, по одному — в Заводоуковском, Бердюжском, Омутинском, Ишимском и Исетском муниципальных образованиях.

Один из основных мотивов поджога — это сжигание сухостоя для улучшения качества травы на корм домашнему скоту. Отмечено и злостное пренебрежение запретом на сжигание мусора при уборке придомовых территории.

В Омутинском районе пьяный мужчина поджигал траву с использованием бензина из хулиганских побуждений. В Ишимском районе сухостой вспыхнул от искры при проведении сварочных работ, а в Исетском — от искры, вылетевшей из выхлопной системы трактора, которая не оборудована искрогасителем.

«Все виновники установлены и привлечены к административной ответственности, в виде штрафа в размере до четырёх тысяч рублей», — сообщают в ГУ МЧС России по Тюменской области.

По факту пожара в деревне Глубокое Бердюжского района, где сгорели пять домов, возбуждено уголовное дело.

В МЧС предупреждают, что помимо штрафов за нарушения противопожарного режима, в отношении всех виновных лиц будут подготовлены и направлены судебные иски для возмещения затрат, связанных с тушением ландшафтных пожаров, а также возмещения ущерба, причинённого животному и растительному миру.