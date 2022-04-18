Эребру, Швеция, , 14:17 — REGNUM Недавно назначенный на пост лидера «Левых» Йохан Персон, который родом из Эребру, обеспокоен насилием, которое потрясло город в течение пасхальных выход. По его словам, люди, принимавшие участие в насильственных беспорядках, «слишком недалекие» и «сумасшедшие». Об этом сообщил новостной портал Omni.

Стокгольм. Швеция

«Они просто ходят по кругу. Сплошное насилие, насилие и еще раз насилие. Им не хватает ни смысла, ни целей в этой жизни», — заявил политик в интервью изданию Nerikes Allehanda

Однако, добавляет Персон, правому датскому экстремисту Расмусу Палудану, выходка с сожжением Корана которого и привела к насилию на улицах городов, должно быть позволено довести свои месседж до публики, «каким бы странным он не был».

В то же время он поставил вопрос, должно ли сожжение Корана происходить именно в том месте и в то время, на которое Палудан получил разрешение от полиции. По словам Персона, у каждого есть право на выражение своих взглядов в демократии, но и последствия надо учитывать тоже.

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