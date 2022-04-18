Ставрополь, 18 апреля 2022, 14:06 — REGNUM В Ставропольский край прибыла еще одна группа беженцев из Донбасса. В ней 48 человек, в том числе 13 детей. Об этом сообщил 17 апреля губернатор края Владимир Владимиров.
Он рассказал, что все прибывшие поселены в пункты временного размещения в селе Александровском и станице Григорополисской Новоалександровского округа. Беженцев обеспечили горячим питанием и предметами первой необходимости. Детям до трех лет предоставили детские кроватки.
Кроме того, прибывшим из Донбасса гражданам была оказана медицинская помощь, а также помощь в получении необходимых документов. Желающих обеспечат работой, а детей местами в школах и детских садах, пообещал губернатор.
Ранее сообщалось, что Ставрополье готово принять более 2 тыс. беженцев из Донбасса.
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