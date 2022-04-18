Ставрополь, 18 апреля 2022, 14:06 — REGNUM В Ставропольский край прибыла еще одна группа беженцев из Донбасса. В ней 48 человек, в том числе 13 детей. Об этом сообщил 17 апреля губернатор края Владимир Владимиров.

Дети из Донбасса
Дети из Донбасса
Alania.gov.ru
«Ставропольский край принял на своей земле беженцев из Луганска, Бердянска, Мариуполя, Каховки. Всего к нам прибыло 48 человек, из которых 13 — дети», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что все прибывшие поселены в пункты временного размещения в селе Александровском и станице Григорополисской Новоалександровского округа. Беженцев обеспечили горячим питанием и предметами первой необходимости. Детям до трех лет предоставили детские кроватки.

Кроме того, прибывшим из Донбасса гражданам была оказана медицинская помощь, а также помощь в получении необходимых документов. Желающих обеспечат работой, а детей местами в школах и детских садах, пообещал губернатор.

Ранее сообщалось, что Ставрополье готово принять более 2 тыс. беженцев из Донбасса.

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