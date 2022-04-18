* ИГ — запрещённая в России организация

Мосул, Ирак, 18 апреля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Руководство террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвало боевиков активизировать свою деятельность по всему миру. Об этом 18 апреля сообщает Al-Arabiya.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По данным журналистов, информационные ресурсы группировки обратились к рядовым боевикам с приказом отомстить за убийство бывшего главаря организации Абу-Ибрагима аль-Курайши и его предшественника — Абу аль-Хасана аль-Хашими.

Согласно заявлению медиа-крыла ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сложившаяся ситуация в Европе располагает к проведению терактов против врагов группировки.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.