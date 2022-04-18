Берлин, , 14:04 — REGNUM Пищевая промышленность Германии может остановиться из-за введения эмбарго на поставки природного газа из России. Об этом заявил председатель немецкого профсоюза «Питание — деликатесы — рестораны» Гидо Цайтлер.

Газовая плита Tols

В интервью изданию DWN он рассказал, что прекращение поставок окажет на отрасль большое влияние.

«По уровню потребления газа пищевая промышленность занимает в Германии второе место после химической промышленности», — сказал Цайтлер.

Он пояснил, что газ нужен для сушки, варки, прожарки и охлаждения продуктов, а также при производстве молока, мяса, масла, хлеба и сахара.

Цайтлер отметил, что эмбарго не приведёт к голоду, однако жители Германии ощутят рост цен на продовольствие. Также ряд предприятий ожидает закрытие.