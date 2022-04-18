Москва, , 14:03 — REGNUM Все государственные и муниципальные услуги в России будут последовательно переводиться в цифровой формат и предоставляться проактивно. Об этом 18 апреля заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами, его слова приводит пресс-служба российского правительства.

Как отметил глава правительства РФ, теперь граждане страны смогут решать жизненные вопросы в любое удобное время и без личного посещения ими инстанций.

«Это позволит к концу 2023 года свести на нет бумажную волокиту, временные и финансовые затраты для граждан, а также значительно сократить сроки предоставления услуг», — сказал он

В то же время, Мишустин отметил, что в случае необходимости у людей останется возможность очно оформить справку или выписку в бумажном виде в МФЦ или других ведомствах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что по итогам 2021 года представители предпринимательского сообщества воспользовались онлайн-услугами и сервисами на столичном портале mos. ru свыше двух млн раз.