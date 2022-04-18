Москва, 18 апреля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Китай начал 2022 год с мощного старта, который обеспечила эффективная политика правительства КНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«В апреле был опубликован прогноз экономического развития МВФ, согласно которому 143 экономики мира, ответственные за 85% мирового ВВП, снизят темпы экономического роста и даже, возможно, покажут отрицательные значения. В этом печальном ряду экономика Китая стоит обособленно, – сказал Ильинский. — За первые два месяца текущего года розничная торговля в Китае выросла на 6,7% против прогноза агентства «Рейтер» в 3%, а промышленное производство показало рост 7,5% против прогноза «Рейтер» в 3,9%. Инвестиции в основные фонды, инфраструктуру и машиностроение увеличилось на рекордные 12,2%».

По словам профессора, мощный экономический старт в начале 2022 года в результате эффективной экономической политики правительства и усилий бизнеса позволяет скорректировать годовой рост экономики Китая до 5,5%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Китай нарастил экспорт текстиля и одежды на 11,2%.