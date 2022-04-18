София, 18 апреля 2022, 14:02 — REGNUM Задержка с поставками американских истребителей Болгарии F-16 связаны с недостатком доверия Вашингтона к болгарским властям в вопросе защиты конфиденциальной информации и возможности утечек данных в Россию. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на двух бывших министров обороны республики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская компания Lockheed Martin отложила работы по поставке вооруженным силам Болгарии восьми самолетов F-16.
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