София, , 14:02 — REGNUM Задержка с поставками американских истребителей Болгарии F-16 связаны с недостатком доверия Вашингтона к болгарским властям в вопросе защиты конфиденциальной информации и возможности утечек данных в Россию. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на двух бывших министров обороны республики.

«У нас есть проблемы с защитой секретной информации… Я предполагаю, что (поставка) истребителей F-16 затягивается именно по этой причине, так как безопасность технологий не гарантирована на 100%», — сказал экс-глава минобороны Болгарии Велизар Шаламанов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская компания Lockheed Martin отложила работы по поставке вооруженным силам Болгарии восьми самолетов F-16.

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