* запрещённая в России организация

Кабул, 18 апреля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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«Техрик-е-Талибан Пакистан»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид опроверг утверждения Исламабада о том, что «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присутствует или действует в Афганистане.

«Мы требуем, чтобы подобные инциденты больше не повторялись, и мы хотим, чтобы проблемы решались дипломатическим путём», — заявил журналистам Муджахид, осуждая пакистанские авиаудары.

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Он опроверг утверждение пакистанского правительства о том, что «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присутствует в Афганистане и действует с его территории против Исламабада, добавив: «Мы не одобряем присутствие пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и никому не позволим использовать нашу территорию против других стран».

«Если возникают какие-либо проблемы в горной местности и на труднодоступных участках Линии Дюрана, они должны решаться совместно и путём диалога, а не бомбёжек», — сказал он.

Представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что «если будут продолжены нападения на Афганистан, для нас было бы естественно защищать свою территорию, но мы не допустим повторения подобных инцидентов. Все должно решаться дипломатическим путём».

Забихулла Муджахид призывал Пакистан не повторять такой ошибки, которая будет иметь серьёзные последствия.