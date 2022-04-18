Штат Аризона, США, 18 апреля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Актриса Тандиве Ньютон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Мир Дикого Запада», разводится с мужем. Об этом 18 апреля пишет Daily Mail, ссылаясь на данные Page Six.

Цитата из т/с «Мир Дикого Запада». Реж. Ричард Дж. Льюис, Джонатан Нолан. 2016 Тандиве Ньютон

Как отмечают СМИ, артистка страдает от эмоциональных переживаний на фоне расставания с супругом, режиссёром Олом Паркером. По данным издания, команда Тандиве Ньютон принимает меры, чтобы та согласилась поехать в реабилитационный центр в Аризоне (США).

Ранее Тандиве Ньютон уволилась из фильма «Супер Майк: Последний танец» с Ченнингом Татумом в главной роли. Причиной стало её желание «заняться семейными делами».