Уфа, 18 апреля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Продумать порядок работы с государственными символами в Башкирии поручил глава региона Радий Хабиров. Об этом он сообщил 18 апреля на заседании республиканского правительства в центре управления Башкирией.

Флаг России

Он напомнил, что министерство просвещения России инициировало оснастить государственные и муниципальные школы государственными символами Российской Федерации.

Хабиров заявил, что этот вопрос должен стать первостепенной задачей руководства региона. Он поручил чиновникам в течение недели продумать порядок работы с государственными символами.

«Это могут быть еженедельные линейки, иные мероприятия с поднятием флага. Нам надо приучать школьников, наших детей уважению к государственным символам», — сказал Радий Хабиров.