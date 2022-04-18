Асунсьон, , 13:56 — REGNUM Профсоюзы дальнобойщиков Парагвая объявили о мобилизации и перекрытии дорог в нескольких частях страны в знак протеста против роста цен на топливо и ареста профсоюзных лидеров за предполагаемое вымогательство. Об этом пишет Prensa Latina.

Асунсьон. Парагвай FF MM

Водители требуют ответа от правительства в связи с ростом цен на топливо после отмены субсидии для государственной нефтяной компании Petropar – соответствующая идея исходила от Конгресса Парагвая, а затем была принята исполнительной властью.

К этому дальнобойщики добавляют требование о доказательствах по делу об аресте пяти лидеров профсоюзов за якобы совершенное преступление – вымогательство: указанные лица якобы потребовали от правительства заплатить 50 000 долларов за то, чтобы не проводить демонстрации во время Пасхальной недели.

Мера по забастовке будет действовать неопределенное время: она была одобрена на встрече, проведенной в минувшие выходные профсоюзами дальнобойщиков, которые заверили, что не сдадутся, пока не получат положительный ответ на свои запросы.