Ростов-на-Дону, , 13:56 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 310 человек, после COVID-19 вылечились 287 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 апреля.

Наибольшее число заражений подтверждено в Ростове-на-Дону (78), Волгодонске (16), Шахтах (15), Новошахтинске и Таганроге (по 12), Азове и Сальском районе (по 10). Около 24% заразившихся — люди старше 66 лет, немногим более 13% — дети.

С COVID-19 справиться не смогли ещё два человека — 60-летняя женщина и 43-летний мужчина.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрирован 370 821 случай заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 356 397 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 835 человек.