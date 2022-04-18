Триполи, 18 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. У Ливии нет возможностей нарастить поставки нефти и газа в Европу. Об этом 18 апреля заявил министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун.

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«Ливия не может увеличить поставки газа или нефти в Европу, так как их у неё сейчас нет», — приводит слова Ауна РИА Новости.

По его словам, для увеличения добычи нефти Ливии требуется завершить процесс модернизации нефтяных объектов при наличии эффективного и прозрачного управления.

Ранее итальянская нефтегазовая компания Eni приостановила заключение новых контрактов на поставку российской нефти и заявила о намерении заменить её поставками с международного рынка.

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