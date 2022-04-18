Москва, , 13:55 — REGNUM В результате разлива паводковых вод на сегодняшний день 30 населенных пунктов в России оказались отрезаны от остального мира. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба МЧС РФ по итогам селекторного совещания под руководством врио главы МЧС России Александра Чуприяна.

Паводок Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Отмечается, что в данный момент ведется активная работа по сведению к минимуму последствий весенних паводков и добавляется, что в течение последней недели было проведено 57 подрывов, распилено более 13 км. льда и зачернено три кв. км.

«Активная фаза вскрытия рек проходит в 32 регионах. В 31 регионе подтоплены 12 дачных и один жилой дом, более 850 приусадебных участков, 67 низководных мостов и 51 участок автодорог, водой отрезаны 30 населенных пунктов. Функционируют лодочные переправы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Якутии сдвинули сроки начала паводка на реке Лена. Вскрытие льда ожидается на несколько суток раньше, чем обычно — 14–16 мая.