Париж, 18 апреля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В окружениях президента Франции Эммануэля Макрона и кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявили, что дебаты между двумя кандидатами на пост главы государства, запланированные на 20 апреля, станут решающими для двух оппонентов, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон — Ле Пен

«Цель Марин Ле Пен — прибыть в хорошей форме, в хорошем настроении, с большой готовностью духа. Мы позаботились о том, чтобы сбалансировать всю её повестку дня во время кампании, чтобы она не исчерпала себя до дебатов», — заверили в окружении Марин Ле Пен.

Команда Эммануэля Макрона несколько недель работала над просмотром всех выступлений Марин Ле Пен за последние десять лет, чтобы иметь возможность указать на её неудачи, а также на несоответствия в программе.

Напомним, согласно опросу Elabe, уходящий президент одержит победу на выборах с 53,5% голосов. Ожидается гораздо более напряженная дуэль за кресло президента, чем в 2017 году, когда Эммануэль Макрон одержал победу с 66% голосов.

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