Астана, 18 апреля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Казахстане около 20,5 млн теге (более $45 млн) было похищено из бюджетных средств, направленных на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов в республике. Об этом 18 апреля доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, сообщает пресс-служба главы государства.

Prokuror-kaluga.ru Хищение бюджетных средств

Он также сообщил, что, по поручению Токаева, агентство продолжает выявлять случаи незаконного вывода средств из Казахстана. По выявленным случаям возбуждено семь уголовных дел, арест наложен в общей сложности на $28 млн.

Всего по инициативе Агентства по финансовому мониторингу в республике в течение первого квартала 2022 года возбудили 552 уголовных дела. По ним сумма ущерба оценивается в 64 млрд тенге (около $143 млн).

По данным пресс-службы Токаев отметил важность данной деятельности. Он также заявил Элиманову, что не допустимо ущемлять права предпринимателей.