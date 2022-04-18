Москва, 18 апреля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает данными о просьбе лидера КПРФ Геннадия Зюганова не закрывать временными сооружениями Мавзолей Ленина на 9 Мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал вопрос журналиста о том, получал ли президент Владимир Путин письмо Зюганова с просьбой не возводить фанерные декорации, закрывающие Мавзолей Ленина.

«Мне ничего неизвестно об этом письме, я не знаю ничего о нем», — сказал Песков.