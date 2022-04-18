18 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:24 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили намерение избранного президента страны Юн Сок Ёля направить делегацию в Японию.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно заявлению пресс-секретаря избранного президента Пэ Хён Чжин, делегация, которую возглавит депутат Национального собрания (парламента) Пак Чин, посетит Японию с 24 по 28 апреля.

Члены делегации встретятся с представителями правительства, парламента, деловых и научных кругов, средств массовой информации.

«Цель данной поездки — проведение консультаций по политике в отношении КНДР и отношениям между Сеулом и Токио, — сказала пресс-секретарь. — Мы ожидаем, что (визит) заложит основу для сотрудничества по КНДР и для решения нерешенных вопросов».

Это будет вторая делегация, которую Юн Сок Ёль направляет в другую страну с момента своего избрания. В марте избранный президент Южной Кореи направил делегацию в США.

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«Теперь пытаются подружиться с японцами», — отмечает fira***.

«Должны ли мы нормализовать отношения с Японией?» — интересуется eng9***.

«Пусть скажут им, чтобы больше не претендовали на острова Токто», — пишет pdd5***.

«Давайте не будем забывать о том, с каким позором наша делегация вернулась из США. Она не смогла встретиться с госсекретарем, что уж говорить о Байдене», — сообщает bnjp***.

«Нет, съездите в Японию, однако не возлагайте больших надежд на эту поездку», — рекомендует jhyo***.

«Почему мы должны прогибаться под США с Японией?» — недоумевает inoh***.

Учения США и Южной Кореи Pacom. mil

«Нужно разорвать отношения с Японией, пока вопрос с островами Токто не будет решен!» — предлагает mott***.

«Уверен, вы знаете, что нужно делать в интересах страны», — считает 9690***.

«Южная Корея — враг Японии», — уверяет rola***.

«Я сыт по горло прояпонскими настроениями», — отмечает pano***.

«Зачем вы поедете в Японию? С этими людьми невозможно договориться», — пишет moki***.

«Япония не может быть союзником Южной Кореи. Отношения между США, Южной Кореей и Японией необходимы только для оказания давления на Китай. Давайте не будем ввязываться в ненужные перепалки», — предлагает this***.

«Отличная работа! Теперь давайте станем хорошими друзьями», — отмечает shin***.

«Продолжаю разочаровываться всё больше. Нынешняя администрация ещё не ушла в закат, а надежды на светлое будущее в ближайшие пять лет — нет», — пишет 1004***.

«Как и в США, вас просто выставят за дверь», — предполагает dn09***.