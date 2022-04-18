Семикаракорский район, Ростовская область, , 13:50 — REGNUM В Ростовской области рыбаки обнаружили погибшую стерлядь, занесённую в Красную книгу России. О причинах массового мора рыбы пока ничего неизвестно.

Погибшая стерлядь Группа «Жесть Ярославля» Вконтакте

Инцидент зафиксирован на берегу реки Дон в Семикаракорском районе. Подтверждающие кадры опубликованы в телеграм-канале Don Mash. О случившемся проинформирован Росприроднадзор.

ИА REGNUM напоминает, что массовая гибель рыбы в Ростовской области — не редкость. Так, летом 2021 года массовый мор рыбы случился в Цимлянском водохранилище. Причина — недостаток кислорода. Затем рыба погибла в результате расчистки реки Темерник в Ростове-на-Дону от донных отложений.

Лето 2022 года в Ростовской области также обещает быть жарким. В связи с этим в Таганрогском заливе ожидается массовый мор рыбы, о чём ранее предупредили донские учёные.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области прогнозируют массовый мор рыбы