Владикавказ, , 13:48 — REGNUM Очередь из большегрузов на пункте пропуска через государственную границу «Верхний Ларс» за прошедшую неделю сократилась, однако в ней все еще стоят больше полутора тысяч машин. В частности, речь идет о 1605 большегрузах, сообщил 18 апреля в ходе аппаратного совещания заместитель главы правительства Северной Осетии Ирбек Томаев.

КПП «Верхний Ларс» © Sputnik

«Количество транспорта сокращается. Водителям оказывают необходимую помощь. Таможенная и пограничная службы работают в усиленном режиме», — цитирует вице-премьера портал «15-й Регион».

Ранее сообщалось, что в начале апреля из-за частого закрытия Военно-Грузинской дороги из-за непогоды и угрозы схода снежных лавин на границе с Грузией скопилось более 2400 автомобилей. Водителям оказывалась помощь в предоставлении горячего питания и возможности обогрева и зарядки мобильных устройств.

Читайте также: В Северной Осетии на границе с Грузией скопилось около 2400 фур