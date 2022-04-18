Стокгольм, , 14:01 — REGNUM «Социал-демократы» хотят видеть четкую позицию со стороны «Умеренных» и «Шведских демократов» по вопросу внедрения в Швеции так называемой гарантийной надбавки, которая обеспечит малоимущим пенсионерам больше денег в кошельке. Об этом 18 апреля в своей авторской статье в Aftonbladet написали партсекретарь «Социал-демократов» Тубиас Баудин и министр социального обеспечения Ардалан Шекараби.

Шведская крона

«Многие из нас знают, насколько важно повышение пенсий, и мы будет настаивать на этом», — пишут политики.

Не отстает от «Социал-демократов» и лидер «Левых» Нуши Дадгостар, которая и «протолкнула» данное положение в весеннюю версию бюджета.

«Если какая-либо партия проголосует против этого законопроекта, то эта партия несет прямую ответственность за то, что один миллион шведских пенсионеров не получит надбавки, на которую они надеялись», — пишет она в своей отдельной статье.

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