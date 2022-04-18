Ярославль, , 13:47 — REGNUM Бывший мэр Ростова Великого Константин Шевкопляс зарегистрировался на предварительное голосование «Единой России» в муниципалитет Ярославля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Муниципалитет Ярославля

Шевкопляс возглавлял Ростов с 2013 по 2018 год, а сейчас работает директором автономной некоммерческой организации «Центр сохранения и развития культурного наследия «ЛИГА ХРАНИТЕЛЕЙ НАСЛЕДИЯ».

Из известных людей депутатом муниципалитета впервые пожелала стать директор Управдома Дзержинского района Вера Чернявская. Также свою кандидатуру заявил проректор «Международной академии бизнеса и новых технологий» Дмитрий Разумов, также ранее не являвшийся депутатом.

Из действующих депутатов заявки на праймериз подали Дмитрий Волончунас, Андрей Золотовский, Сергей Калинин, Олег Ненилин, Сергей Смоленский, Дмитрий Соколов, Миша Халтян, Александр Черепанин, Михаил Шабанов, Константин Шлапак.

Также в списке есть ещё одна знакомая фамилия — Слепцов. Правда, вряд ли студент «Ярославского автомеханического колледжа» Дмитрий Евгеньевич Слепцов приходится родственником бывшему мэру Ярославля Владимиру Слепцову.