Ярославль, 18 апреля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Директор АО «Управдома Дзержинского района» Ярославля Вера Чернявская выдвинула свою кандидатуру на предварительное голосование «Единой России» в муниципалитет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт праймериз.

Муниципалитет Ярославля

Ранее Чернявская не была депутатом. Также свою кандидатуру заявил проректор «Международной академии бизнеса и новых технологий» Дмитрий Разумов.

Из действующих депутатов заявки на праймериз подали Дмитрий Волончунас, Андрей Золотовский, Сергей Калинин, Олег Ненилин, Сергей Смоленский, Дмитрий Соколов, Миша Халтян, Александр Черепанин, Михаил Шабанов, Константин Шлапак.

Также в списке есть ещё одна знакомая фамилия — Слепцов. Правда, вряд ли студент «Ярославского автомеханического колледжа» Дмитрий Евгеньевич Слепцов приходится родственником бывшему мэру Ярославля Владимиру Слепцову.