Эр-Рияд, 18 апреля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Глава Верховного президентского совета Йемена (фактический глава государства) провёл переговоры со специальным посланником ООН Хансом Грунденбергом. Об этом 18 апреля сообщает информационное агентство Khabar.

Иван Шилов ИА REGNUM Йемен

По данным журналистов, главной темой переговоров стало мирное урегулирование йеменского конфликта, в контексте недавно объявленного двустороннего перемирия между правительством Йемена и повстанцами-хуситами.

«Посланник ООН в Йемене Ханс Грундберг обсудил во время встречи с главой Верховного президентского совета Йемена Рашадом аль-Алими в Эр-Рияде выполнение соглашения о перемирии повстанцами-хуситами. Стороны условились о важности развития перемирия для достижения политического решения конфликта путем переговоров», — цитируют СМИ официальное заявление ООН.