Москва, 18 апреля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Все процессы оказания государственных и муниципальных услуг будут переводиться в цифровой формат. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами заявил глава правительства РФМихаил Мишустин.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

«Теперь все процессы оказания государственных и муниципальных услуг будут последовательно переводиться в цифровой формат и предоставляться проактивно. Соответствующая концепция утверждена», — сказал Мишустин.

По его словам, такой шаг позволит к концу 2023 года «свести на нет бумажную волокиту, временные и финансовые затраты для людей, а также значительно сократить сроки предоставления услуг».