Кишинёв, 18 апреля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Консультации с молдавскими гражданами для проведения массовых протесов по свержению правящей в республике власти начинает партия коммунистов Молдавии. Об этом 18 апреля говорится в заявлении бывшего президента этой страны, лидера молдавских коммунистов Владимира Воронина.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Мы начинаем широкие консультации с гражданами страны. И я не собираюсь сегодня скрывать от вас, что наша цель – максимальная мобилизация людей, недовольных властью. Я не намерен скрывать и то, что наша цель – подготовка масштабных протестов, которые должны смести этот становящийся все более и более опасным режим», — указывается в его сообщении, обнародованном на сайте Компартии Молдавии.

Также Воронин указал на то, что молдавские коммунисты готовы возложить на себя отнесенность за республику и подчеркнул, что действующие власти страны обострили энергетический кризис, допустили небывалый рост инфляции, помогают беженцам с Украины в ущерб местному населению и делают пытки ограничить информационное пространство.

«Вот чем занимается власть вместо решения конкретных проблем, с которыми ежедневно, ежечасно сталкиваются граждане страны – борются с инакомыслием, с основными гражданскими свободами, среди которых свобода выражения мнения, пусть и отличного от мнения власти, гарантируется и конституцией, и целым рядом законов, и разнообразными международными документами, включая Европейскую хартию о правах человека и Всеобщую декларацию ООН о правах человека», — добавляется в заявлении лидера партии коммунистов Молдавии.

При этом он отметил, что последняя закрепляет также и право на восстание против властей, которые сделали жизнь людей бесправной и невыносимой.

Отметим, ранее о своей готовности организовать в Молдавии массовые протесты заявила и молдавская Партия социалистов, также решившая сначала провести консультации с гражданами по этому поводу.