Донецк, 18 апреля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. За прошедшую неделю 143 мирных жителя Донецкой Народной Республики получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских боевиков, сообщило 18 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За истекшую неделю, с 11.04 по 17.04, в СЦКК ДНР поступила информация о ранении 143 мирных жителей, в том числе шесть детей, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) ранее освобожденных территорий республики», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1167 человек, в том числе 60 детей.