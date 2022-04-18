Стокгольм, 18 апреля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. 19 апреля в 08:00 по местному времени правительство Швеции представит в риксдаг весеннюю версию бюджета на 2022 год. Об этом сообщила новостная служба TT.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Как ожидается, министр финансов Швеции Микаэль Дамберг по традиции зайдет в риксдаг через переулок, держа в руке несколько распечатанных копий бюджета, скрепленной лентой в цвета шведского флага.

Журналисты пишут, что за такой торжественностью скрывается большая неопределенность. Сейчас возглавляющие правительство Швеции «Социал-демократы» могут рассчитывать только на голоса «Зеленых» и «Левых».

Если «Умеренные», «Христианские демократы» и «Шведские демократы» преуспеют в выработке совместного теневого бюджета, а «Центристы» не проголосуют «за» при рассмотрении законопроекта правительства, то оппозиция протолкнет свою версию финансового дкумента.

Напомним, что ранее это случилось в Швеции в ноябре 2021 года.