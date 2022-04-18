Москва, 18 апреля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило перечень шагов по реализации концепции развития оптовых продовольственных рынков. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Nalog.ru Михаил Мишустин

«Важной темой является развитие оптовых продовольственных рынков. Соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по ее реализации», — сказал Мишустин.

По его словам, реализовывать поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу на 2022 год по увеличению выпуска и поставок качественных и доступных по цене продуктов питания правительство будет «в том числе создавая систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь российским сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителям в крупных городах».