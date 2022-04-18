Кострома, , 14:27 — REGNUM В Костромской области приостановят денежное поощрение городов, муниципальных округов и районов. Проект закона об этом внесён в Костромскую областную думу губернатором региона Сергеем Ситниковым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Закон о финансовом стимулировании муниципалитетов был принят в области в 2014 году. По нему на дотации могут рассчитывать районы, города и округа, наращивающие объём налоговых поступлений и активно привлекающие инвесторов.

В 2022 году на эти цели планировали потратить 81 млн рублей. Губернатор полагает, что в «сложившейся геополитической и экономической ситуации» эти средства лучше потратить на закрытие первоочередных статей областного бюджета. Действие закона предлагается приостановить до 1 января 2023 года.

Ближайшее заседание Костромской областной думы состоится 21 апреля, рассмотрение этого вопроса в его повестку пока не внесено. По свежим данным департамента (на 1 апреля) финансов доходы бюджета Костромской области в текущем году составят 44,4 млрд рублей, расходы — 46,3 млрд рублей.

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