Москва, 18 апреля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать предложение лишить известного актёра французского происхождения Жерара Депардье российского гражданства.

Teleport2001.ru Жерар Депардье - французский актёр

«Я ничего не могу сказать на этот счет», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее известного актёра Жерара Депардье, получившего российский паспорт, предложили лишить гражданства из-за его позиции по спецоперации на Украине.