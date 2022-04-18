Нью-Йорк, США, , 13:40 — REGNUM Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service сохранило экономический прогноз Молдавии на уровне В-3, но ухудшило прогноз со «стабильного» на «негативный». Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба агентства.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Причиной для пересмотра прогноза стал вооружённый конфликт на Украине. Специалисты также отмечают сильную зависимость Молдавии от поставок энергоресурсов из России.

«Хотя это и не основной сценарий Moody’s, эти риски, включая возможное распространение конфликта на Молдавию, или продолжительные перебои с поставками газа, может серьёзно отразиться на экономических перспективах», — говорится в сообщении.

Напомним, рейтинг В-3 означает ограниченную экономическую устойчивость государства при умеренном государственном долге с учётом международной финансовой помощи.

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