Архангельск, 18 апреля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Архангельской области планируют открыть сеть пунктов утилизации картона. Об этом заявил министр природных ресурсов региона Игорь Мураев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прессованный картон

«Этот процесс уже создан. Пока стихийно, но мы его будем постепенно распространять по всей области», — заявил Мураев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России выпуск упаковочного картона сократят из-за падения спроса.