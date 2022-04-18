Минск, , 13:46 — REGNUM Валидационную серию вакцины «Спутник Лайт» выпустили в Белоруссии, её отправили в Россию для контроля качества. Об этом сообщает 18 апреля пресс-служба белорусского минздрава.

Вакцина «Спутник Лайт» Дарья Драй © ИА REGNUM

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич продемонстрировал президенту Александру Лукашенко вакцину, произведённую в стране. Пиневич рассказал, что очередной этап по реализации совместного белорусско-российского проекта по выпуску вакцины «Спутник Лайт» по полному циклу выполнен на предприятии «Белмедпрепараты».

«14 апреля была выпущена валидационная серия вакцины, а 15 апреля эта серия была отправлена на контроль качества в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи в Россию», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, применение в Белоруссии вакцины «Спутник V» одобрено с апреля 2021 года. В стране вакцину пока готовят из полупродукта. Ожидается, что в гражданский оборот препарат, произведенный в республике по полному циклу, поступит летом 2022 года.

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