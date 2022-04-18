Стокгольм, , 13:41 — REGNUM Расмус Палудан, лидер правой датской экстремистской партии «Жесткий курс», приостанавливает свое так называемое «предвыборное турне» в Швеции как минимум на неделю. Об этом он объявил в эфире норвежского телеканала TV2.

Флаг Швеции Anders Sikvall

Ранее 17 апреля он написал в соцсетях, что решил отменить запланированные мероприятия в шведских Норрчёпинге и Линчёпинге.

«Я нахожусь сейчас в Копенгагене, и новые предвыборные встречи в Швеции, вероятно, состоятся только через неделю», — сказал он.

Ранее Палудан публично сжег в Швеции Коран, что привело к насильственным беспорядкам и столкновениям с полицейскими.

В Полиции Швеции уже заявили, что новых разрешений на проведение акций Палудану выдано больше не будет.