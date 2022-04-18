Пучеж, Ивановская область, , 13:38 — REGNUM Бывший ученик коррекционной школы подозревается в убийстве своей учительницы, сообщили 18 апреля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Ивановской области.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

Тело 50-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями было обнаружено 17 апреля в коридоре квартиры, где она проживала, в городе Пучеж.

По подозрению в причастности к совершению убийства был задержан мужчина 2003 года рождения. Как предполагает следствие, 18-летний подозреваемый накануне убийства распивал спиртное, после этого вечером пришёл к женщине, которая была его учителем в в коррекционной школе. Он избил педагога, а затем не менее 12 раз ударил её ножом. От ранений она скончалась на месте.

Подозреваемому предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.