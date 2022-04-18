Москва, , 13:37 — REGNUM Правительство решило расширить программу поддержки частных инвестиций в Арктическом регионе и на Дальнем Востоке. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

В Арктике

«Правительство приняло решение расширить программу поддержки частных инвестиций в этих регионах. Теперь можно будет оформить льготный кредит для проекта, который обеспечит не менее 250 рабочих мест с обязательным условием завершить его в запланированные сроки», — сказал Мишустин.

По его словам, в 2022 году в рамках программы будет компенсировано более половины ключевой ставки: «На такие цели направим около 30 млрд рублей. Рассчитываем, что новая мера поможет компаниям не останавливать планы по инвестициям на этих территориях».