Стокгольм, , 13:40 — REGNUM Командующий полиции Швеции Андерс Торнберг дал пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопрос по поводу недавних протестов в Норрчёпинге, Линчёпинге, Мальмё и Стокгольме, которые прошли после того, как датский правый экстремист Расмус Палудан публично сжег Коран. О результатах общения журналистом с Торнбергом, сообщил новостной портал Omni.

Флаг Швеции Pixabay.com

«Мы подозреваем, что причастные [к беспорядкам и столкновениям с полицией] имеют связи с преступными группировками», — заявил Торнберг.

Он также призвал людей держаться от беспорядков и столкновений с полицейскими.

«Всего у нас 26 пострадавших коллег, 20 поврежденных или уничтоженных транспортных средств, 14 пострадавших гражданских. Количество агрессивных участников составляет в среднем около 200 человек … — Мы знаем, что есть призывы к насилию в отношении полиции в социальных сетях, и это организовано из-за границы», — добавил в свою очередь другой высокопоставленный полицейский Йонас Хайсинг.

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