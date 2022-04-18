Бухарест, 18 апреля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В городе Крайова на юго-западе Румынии в возрасте 84 лет скончался румынский актер Ремус Мэргиняну. Об этом 18 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По предварительным данным, смерть артиста наступила по естественным причинам. Ранее он перенес тяжелую форму инфекционного заболевания.

В Румынии Р. Мэргиняну считается культовым актёром театра и кино. Советскому и российскому зрителю он был известен по работам в художественных фильмах «Влад Цепеш», «Трагический праздник» и «Запретная любовь».