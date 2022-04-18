Москва, 18 апреля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Москва и Вашингтон, к сожалению, больше не являются партнёрами. Об этом сегодня, 18 апреля, заявил Посол России в США Анатолий Антонов.

Washington.mid.ru Посольство РФ в США

По словам Антонова, Штаты должны решить, кем для них является Россия — партнёром, соперником, оппонентом или врагом.

«Нет уверенности, что двум странам следует быть партнёрами. Ранее можно было сказать, что РФ и США партнёры. Жаль, что сейчас нет», — подчеркнул посол.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны подливают масло в огонь, накачивая Украину оружием, заявлял посол РФ в США Анатолий Антонов.

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