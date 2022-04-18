Чебоксары, , 13:34 — REGNUM В Чувашии продолжилось снижение вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом и подтверждены очередные летальные исходы от ковида. Такие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 18 апреля, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 78 097 случаев заражения коронавирусом, в том числе 16 апреля подтверждён 61 случай инфицирования, 17 апреля – 56.

Переболели ковидом в Чувашии 68 992 человека, доля вылечившихся составила 88,34%. Десятые сутки подряд в Чувашии вылечиваются от ковида свыше 500 пациентов, в том числе 17 апреля выписаны 509 человек.

В то же время в республике снижается число госпитализаций: 15 апреля направили на лечение в ковид-стационары 33 человек, 16 апреля – семерых пациентов с коронавирусом, 17 апреля – 16 больных.

Число жертв пандемии продолжает расти. Всего в Чувашии умерли от ковида 4580 человек, из них 16 и 17 апреля – по одному человеку.

Как сообщало ИА REGNUM, Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Чувашии составляет 40,3%.

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