Москва, , 13:34 — REGNUM Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил «Спартак» со 100-летним юбилеем. Об этом 18 апреля сообщает «Чемпионат».

Юрий Сёмин Fc-rostov.ru

«Пожелания: дальнейших успехов, не растерять болельщиков и стабилизировать своей игрой победы», — сказал Сёмин.

Он отметил, что «Спартак» — это народная команда с огромным числом болельщиков, которые всегда поддерживают клуб, а также это большие успехи в разные периоды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российский футбольный союз (РФС) и Российская Премьер-Лига (РПЛ) поздравили «Спартак» со 100-летием.

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