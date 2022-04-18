Москва, 18 апреля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил «Спартак» со 100-летним юбилеем. Об этом 18 апреля сообщает «Чемпионат».

Fc-rostov.ru Юрий Сёмин

«Пожелания: дальнейших успехов, не растерять болельщиков и стабилизировать своей игрой победы», — сказал Сёмин.

Он отметил, что «Спартак» — это народная команда с огромным числом болельщиков, которые всегда поддерживают клуб, а также это большие успехи в разные периоды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российский футбольный союз (РФС) и Российская Премьер-Лига (РПЛ) поздравили «Спартак» со 100-летием.