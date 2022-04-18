Минск, , 13:34 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание 35 ортопедов-травматологов по делу о коррупции.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что лично контролировал ход операции. Медики советовали пациентам дорогие ортопедические устройства зарубежного производства, получая за это деньги от иностранных компаний в виде взяток. При обысках у врачей нашли дома крупные суммы денег – по 300 тыс., 650 тыс. евро.

Лукашенко отметил, что преступления начались «не сегодня».

«Печально, что туда попал и лечащий врач президента, который не единожды и президента обследовал. Я огорчен этим фактом, но закон есть закон — он един для всех», — сказал глава государства.