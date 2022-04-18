Киев, 18 апреля 2022, 13:33 — REGNUM Двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании обратились к премьер-министру страны Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на украинского политика Виктора Медведчука.
Он добавил, что с обращаются хорошо, кормят и дают воду.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жена лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука — Оксана Марченко — обратилась к родственникам британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, воевавших на стороне киевских боевиков и сдавшихся в плен в Мариуполе, с просьбой повлиять на премьер-министра Британии Бориса Джонсона и обменять их на её мужа.
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