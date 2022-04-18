Киев, 18 апреля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании обратились к премьер-министру страны Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на украинского политика Виктора Медведчука.

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Медведчук

«Господин Борис Джонсон, меня зовут Шон Пиннер. Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Аслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем благодарны вам за помощь в этом вопросе», — сказал Пиннер в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что с ними обращаются хорошо, кормят и дают воду.

«Я прошу вас от своего имени и от имени Эйдена Аслина посодействовать обмену на Медведчука», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жена лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука — Оксана Марченко — обратилась к родственникам британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, воевавших на стороне киевских боевиков и сдавшихся в плен в Мариуполе, с просьбой повлиять на премьер-министра Британии Бориса Джонсона и обменять их на её мужа.

Читайте также: Супруга Медведчука обратилась за помощью к Путину