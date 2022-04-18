Москва, , 13:32 — REGNUM Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание проведения ОГЭ для девятиклассников. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.

ОГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Утверждено расписание основного государственного экзамена для девятиклассников. В этом году ОГЭ по массовым предметам – русскому языку, математике и обществознанию – в основной период может проводиться в два дня», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом отмечается, что решение относительно возможности проведения двухдневного этапа экзаменов по русскому языку, математике и обществознанию каждый регион принимает самостоятельно, в зависимости от организационных ресурсов.

Сообщается также, что в июле для участников ОГЭ предусмотрены резервные дни.

В основной период экзамены по иностранным языкам пройдут 19 и 20 мая, по математике – 23 и 24 мая, по обществознанию – 27 и 28 мая, по истории, физике, биологии и химии – 1 июня, по русскому языку – 7 и 8 июня, по биологии, информатике, географии и химии – 15 июня, а по литературе, а также физике, информатике и географии – 22 июня.